Drukte in keuringscentra door wagenpark dat sinds coronacrisis sterk verouderd is

Het is ontzettend druk in de Vlaamse autokeuringscentra en dat is onder meer te wijten aan een sterk verouderd wagenpark. Uit cijfers van mobiliteitsfederatie Febiac blijkt dat de gemiddelde leeftijd van ons wagenpark op 2 jaar tijd met 7 maanden is toegenomen. Door de lange levertijden, de hoge prijzen en de onzekerheid over de omschakeling naar elektrisch rijden, kopen we minder snel nieuwe wagens en houden we langer vast aan onze oude voertuigen. En meer oude auto's betekent ook: meer keuringen.