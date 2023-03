Voor het eerst in bijna 50 jaar opnieuw een VN-Waterconferentie: wat staat er op het spel?

Op de waterproblematiek aan te pakken, moeten we veel efficiënter en slimmer met het water omspringen, vindt Vanoppen. "In theorie is er meer dan genoeg water om iedereen in de wereld van voldoende veilig water te voorzien."

"De grote uitdaging is nu dat we met steeds meer mensen zijn. We moeten zorgen dat het water op de juiste manier op de juiste plek komt. De technieken daarvoor zijn er, maar door klimaatverandering wordt die uitdaging natuurlijk veel groter."