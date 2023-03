Belgische Calamares? Inktvis komt steeds vaker uit de Noordzee

Zeekat uit de Noordzee, het is een lekkernij die steeds vaker op onze borden belandt. De inktvissoort staat voor het eerst op 2 in de hitparade van meest gevangen vis uit de Noordzee, na de tong. Ook pijlinktvissen en dwerginktvissen belanden vaker in de netten van onze vissers. "Onze Noordzee is exotischer dan iedereen vermoedt", zegt Sarah Tilkin van Natuurpunt.