Werk deels hervat bij distributiecentra van Delhaize, vakbonden sluiten nieuwe acties niet uit

Aan het distributiecentrum in Ninove blijft de situatie voorlopig dezelfde als die van gisteren. "Een deel van het personeel is aan het werk, terwijl een ander deel blijft verder staken", klinkt het bij Hilde Verhelst van de christelijke vakbond ACV. "Het is overduidelijk dat de directie goed op de hoogte was van deze staking, want ze hebben heel wat jobstudenten laten opdraven. Die mensen mogen uiteraard passeren."

Of de werknemers van het distributiecentrum in Ninove ook na de middag zullen staken, is niet duidelijk. "Het is de keuze van de werknemers zelf of ze daarna verder acties zullen ondernemen. Zolang de directie geen millimeter opening laat voor onderhandeling, kunnen ze alleszins op onze steun rekenen. Samen met hen maken we ons grote zorgen over wat de impact van de beslissing van Delhaize zal hebben op de logistiek."