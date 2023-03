Marijke ontsnapte nipt aan de aanslag op Zaventem: "Voelde mij een gelukzak, maar er was ook veel kwaadheid" 

Vandaag gaan Marijke’s gedachten terug naar zeven jaar geleden. “Er is intussen veel tijd overheen gegaan, maar een normale dag is dit niet. Je staat er toch bij stil.” Ook het proces dat momenteel aan de gang is, volgt ze op. “De voormalige basketter, Sébastien Bellin, was een van onze passagiers."

"Voor mezelf verwacht ik echter niets van dat proces. Alles is gezegd, en er was al het proces in Parijs waarop de schuldigen zijn veroordeeld. Wel heb ik er veel begrip voor dat dit belangrijk is voor mensen die er rechtstreeks bij betrokken waren.”