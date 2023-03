Zo ziet de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Ingelmunster eruit

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster werd in 2021 afgebroken, omdat de brug in slechte staat was. Het ontwerp voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug is nu voorgesteld op de gemeenteraad. De nieuwe Lysbrug moet een praktische en veilige fiets- en wandelverbinding worden over het kanaal. De brug krijgt aan beide oevers fietslussen met rustpunten zodat fietsers vlot de brug kunnen oprijden. "De brug verbindt de twee woonkernen op een veilige manier en sluit aan op de fietsroutes lang het kanaal", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.