Zwembad van Sint-Niklaas een uur dicht na een technisch probleem aan de chloorinstallatie

De dichting van het chloorvat was vanmorgen niet in orde en is in alarm geslagen. "De technici zagen vlug dat het probleem snel kon hersteld worden, maar wij hebben geen risico genomen en het zwembad gesloten voor een uur. Het is niet dat het volledige zwembad dicht was, er kon gezwommen worden in het kleine bad. Maar de geoefende baantjestrekkers voor het grote bad, die konden er even niet terecht. Voor de schoolkinderen die na het publieke uurtje kwamen zwemmen, bleef alles bij het oude, zij konden hun zwemuurtje vullen", zegt schepen Buysrogge nog.