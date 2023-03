1000 vacatures in haven van Zeebrugge

Zeebrugge is niet alleen op zoek naar havenarbeiders, ook beroepen zoals magazijnier of chauffeur geraken moeilijk ingevuld. Er is ook nood aan technisch personeel. "Het komt erop neer, dat we één havenarbeider per dag willen aanwerven", zegt Kim Verrept van VDAB West-Vlaanderen. "De kandidaten moeten een aantal testen doorlopen. We verwachten wel wat competenties en dat verklaart misschien waarom we die functies zo moeilijk kunnen invullen."

Het havenbedrijf investeert 300.000 euro in een wervingscampagne.