ILVO en UGent onderzoeken welke factoren de biodiversiteit op akkers beïnvloeden

Uit het onderzoek blijkt ook dat bomen en struiken kunnen bufferen tegen extreem weer. "In de tuintjes werd de temperatuur en het bodemvochtgehalte opgevolgd. In landschappen met veel houtige elementen, zoals bomenrijen, ondervonden de tuintjes minder variatie in temperatuur en in bodemvochtgehalte. In omgevingen met meer akkerbouw en verharde oppervlakken schommelden de temperatuur en het bodemvochtgehalte in de tuintjes meer. Dus als het gaat om verharding en bebouwing was er altijd een negatief effect op onze metingen."

"We moeten samen keuzes maken. Waar kunnen we strategische vegetatie zoals bomen en struiken inrichten als klimaatbuffers? Waar moeten we de aanwezigheid van nuttige insecten extra ondersteunen met kruidenrijke bermen en graslanden? En hoe kunnen we systematisch het vele beton op ons platteland weer beginnen te ontharden?”, besluit Gerits.