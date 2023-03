Lierse busproducent Van Hool bouwt 54 elektrische bussen met batterijen op dak voor Nederland

Autocar- en busbouwer Van Hool uit Lier gaat 54 elektrische bussen bouwen voor de Nederlandse vervoersmaatschappij Qbuzz. Omdat de bussen op elektrische batterijen rijden, stoten ze niets uit. "Het gaat om een nieuw voertuig en een nieuw concept", legt woordvoerder Dirk Snauwaert uit. "Het is dus een enorm mooi order en tegelijkertijd een visitekaartje voor ons bedrijf in het buitenland. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om enkel nog maar uitstootloze voertuigen te maken. Naast bussen op waterstof en bussen aangesloten op een elektrische bovenleiding, hebben we dus ook modellen met batterij."