"Finfluencers" Lindsay Lohan en Jake Paul samen met zes andere beroemdheden aangeklaagd voor illegale cryptoreclame

De acht sterren hebben miljoenen volgers op hun sociale media en zouden de munten TRX en BTT aangeprezen hebben, maar verzwegen hebben dat ze voor het verspreiden van een positieve boodschap betaald werden. In de VS zijn gebruikers van sociale media wettelijk verplicht bekend te maken hoeveel ze verdienen aan de promotie van beleggingen.



Lindsay Lohan heeft intussen 36.000 euro betaald om de zaak te regelen, Jake Paul hoestte 90.000 euro op. Enkel Soulja Boy en Austin Mahone hebben geen schikking getroffen met de autoriteiten. Waarom is voorlopig niet duidelijk.



In het verleden waagden Hollywoodacteurs Reese Whiterspoon, Matt Damon, Mila Kunis en Gwyneth Paltrow zich net als sportgrootheden Tom Brady en Naomi Osaka aan het promoten van cryptomunten. Realityster en zakenvrouw Kim Kardashian kreeg er zelfs een boete van ruim 1 miljoen euro voor.