Aanslag met explosief in Borgerhout: link met drugsmilieu meest logische piste

In Borgerhout is deze nacht rond 2 uur een aanslag gebeurd in de Kortrijkstraat in de buurt van Spoor Oost. Niemand raakte gewond. Een explosief heeft met een luide knal schade aangericht bij een pand. De explosie veroorzaakte ook schade aan andere woningen en aan twee voertuigen. Het gaat over glasschade, schade aan rolluiken en lakschade aan auto's.

Volgens de politie is een link met het drugsmilieu het meest plausibele, maar toch sluit ze andere pistes niet uit. Zowel het gerechtelijk lab, als ontmijningsdienst DOVO zijn ter plaatse gekomen. De politie stelde een ruime perimeter in voor sporenonderzoek. De precieze omstandigheden en de context van de aanslag, worden nu onderzocht.