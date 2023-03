Aantal crematies in Lommels crematorium is verdubbeld op 1 jaar tijd

Van de 67.516 personen in Vlaanderen die vorig jaar overleden, werd 75 procent gecremeerd. De sterkste stijging van het aantal crematies werd genoteerd in het crematorium in Lommel. Dat bestaat sinds 2018 en is, naast Hasselt, het tweede Limburgse crematorium.

In Lommel was er een stijging van 2.090 naar 4.330 crematies op een jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Ook in het crematorium van Hasselt was er een stijging, met 300 crematies, van 4.034 naar 4.330.

Vorig jaar was er trouwens in alle Vlaamse crematoria een stijging te zien van het aantal crematies, met uitzondering van het crematorium in Kortrijk, al was de daling daar zeer beperkt.