Provincie Limburg geeft 13 moskeeën en 1 orthodoxe kerk een negatief advies voor erkenning 

In totaal zijn er 9 criteria waar een geloofsgemeenschap aan moet voldoen, om een erkenning te kunnen krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld ook hun maatschappelijke relevantie kunnen aantonen en kunnen bewijzen dat de mensen die de erediensten leiden ingeburgerd zijn. "En zodra aan een van de criteria niet voldaan kan worden, geven we een negatief advies. Dat is zo bepaald in de procedure." Ook de betrokken steden of gemeenten moeten een advies geven. Het is uiteindelijk aan de Vlaamse overheid om een beslissing te nemen.