Antwerps Middelheimmuseum wordt nog groener: "2.000 m² asfalt wordt onthard"

Tegen het einde van 2023 zal het volledig beeldenpark er anders uitzien. Voor het eerst in bijna 75 jaar zal de volledig opstelling van de standbeelden en de sculpturen grondig veranderen. Het park en de natuur geeft inspiratie voor de herschikking van de kunstwerken zegt museumdirecteur Sara Weyns. "In de natuur is alles constant in verandering. In een modern museum is dat ook het geval. We gaan heel goed kijken naar de betekenis van de werken en zo de perfecte plek bepalen in het park."

"We zullen er ook op letten dat het niet alleen visueel een mooie combinatie tussen natuur en kunst wordt, maar dat we ook zorg dragen voor de planten en de bomen daar rond." De werken in het park worden de komende weken en maanden van plaats veranderd. De ontharding start ook nog deze maand.

Tegen de zomer zouden de onthardingswerken klaar moeten zijn. In het najaar zal het park helemaal herschikt zijn. Tijdens de werken blijft het park gewoon toegankelijk voor bezoekers.