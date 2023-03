As geeft negatief advies over uitbreiding Sentower Park in buurgemeente Oudsbergen

"De gemeenteraad heeft een adviesaanvraag gekregen over de uitbreiding van Sentower Park in Oudsbergen", zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit!). "Het is niet zo dat de gemeenteraad tegen de uitbreiding is. Het gaat vooral over mobiliteit: we merken nu al heel wat drukte in het centrum van As. De uitbreiding gaat nog meer drukte creëren. We gaan hier tienduizenden vrachtwagens door ons centrum krijgen. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn."