Asielzoekers die Crisiscentrum bezetten, krijgen opvang en moeten gebouw verlaten

Tien dagen geleden trok een zeventigtal asielzoekers een leegstaand gebouw binnen van de federale overheid op de Koning Albert II-laan in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, niet ver van het Noordstation. Het pas afgewerkte gebouw zou de nieuwe thuishaven worden van het federale Crisiscentrum. De asielzoekers waren net weggejaagd uit het ontmoetingscentrum Allee du Kaai. Sommigen van hen hadden daarvoor in een tentenkamp aan het kanaal in Molenbeek gezeten, of in het kraakpand in de Paleizenstraat. Als asielzoekers hadden ze in principe recht op opvang in een opvangcentrum van Fedasil, maar daar was geen plaats voor hen.