Emotionele Australische premier wil rechten inheemse bevolking in grondwet via zeldzaam referendum

"Een historische dag", zo sprak de minister voor Inheemse Australiërs Linda Burney bij de bekendmaking van de Australische premier Anthony Albanese. De premier kondigde een referendum aan, het eerste in 24 jaar, dat de positie van de inheemse bevolking grondwettelijk moet verankeren. Het belooft een erg belangrijke volksraadpleging te worden, zo belangrijk dat de premier even een krop in de keel kreeg.

Een complexe relatie

De inheemse bevolking van Australië blijft strijden voor erkenning van hun rechten op land, zelfbeschikking en culturele identiteit. Er zijn veel inspanningen gaande om de grondwet te herzien en de positie van de inheemse bevolking te versterken, zoals het Uluru Statement from the Heart, dat oproept tot een constitutionele hervorming en de oprichting van een inheemse adviesraad.

In 1967 werd een referendum gehouden om de grondwet te wijzigen en de inheemse bevolking als burgers te erkennen. Ruim 90 procent, een overweldigende meerderheid, stemde toen voor. Toch blijven er nog steeds veel kwesties in de grondwet die problematisch zijn voor de inheemse bevolking.

De relatie tussen de inheemse bevolking van Australië en de grondwet is erg complex. In 1901 werd die Australische grondwet opgesteld. Het document erkent de inheemse bevolking van het land niet als een aparte en unieke groep in de natie.

De inheemse bevolking van Australië, ook bekend als Aboriginals en Torres Strait Islanders, hebben een lange geschiedenis van onderdrukking en marginalisatie in het land. Sinds de Britse kolonisatie in 1788 hebben zij te maken gehad met landonteigening, geweld, gedwongen aanpassing en discriminatie.