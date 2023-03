Ex-wielrenner Jelle Vanendert start opleiding bij de politie

Jelle Vanendert is ex-wielrenner en won in 2011 de koninginnenrit in de Ronde van Frankrijk. Nu kiest hij voor een carrière bij de politie. In mei start hij een opleiding van 1 jaar tot politie-inspecteur. Daarna wil hij graag beginnen bij de lokale politie van Lommel. "Op het einde van mijn wielercarrière begon ik na te denken over wat ik wilde doen. Ik dacht dat een job als politieagent mij wel zou liggen. Een zeer afwisselende job, met veel mogelijkheden voor de toekomst", vertelt Jelle Vanendert.