België gaat in "overshoot": vanaf vandaag leeft ons land "op krediet" bij de aarde (en we doen het slechter dan de buurlanden)

Ook per land bestaat een rangschikking. Die wordt opgemaakt door de gemiddelde biocapaciteit per land in rekening te brengen samen met de gemiddelde voetafdruk. De biocapaciteit is de mogelijkheid om zelf opbrengsten te genereren van bijvoorbeeld planten en gewassen op de landoppervlakte die je hebt, en de mate waarin de natuur de extra CO₂ die we uitstoten zelf weer kan opnemen.

België scoort slecht: voor onze levensstijl hebben we ruim vier aardes nodig. Nog voor er drie maanden om zijn, hebben we ons budget voor een heel jaar al opgebruikt. Verwonderlijk is dat niet: onze biocapaciteit is laag, onze ecologische voetafdruk hoog. Hoe zit dat precies? Wat de biocapaciteit betreft, zijn we uiteraard een klein landje, maar de landoppervlakte die we nog hebben, kan niet optimaal benut worden. "België is erg bebouwd, er is veel gebetonneerd", verklaart Koen Stuyck van WWF België.