Belichting van Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen wordt aangepast om volkssterrenwacht niet te hinderen

Dat was eigenlijk van meet af aan de bedoeling. “De gemeente is zich bewust van onze omstandigheden en noden. Soms komen er 's avonds groepen met onze telescoop naar de sterren kijken, maar door de verlichting is dat erg moeilijk. We hebben afgesproken dat we de verlichting aan onze kant zouden kunnen uitdoen via een afstandbediening. Maar toen men begon met het plaatsen van de spots, zeiden ze dat het technisch nog niet mogelijk was. Dus tot die tijd zouden ze de spots aan onze kant nog niet aankoppelen. Tot onze grote verbazing waren de eerste spots die aangekoppeld werden, die aan onze kant. Dus er is bij Fluvius even een misverstandje gebeurd, maar ik weet zeker dat dat ook opgelost gaat geraken", vertelt Philippe Mollet van Mira.