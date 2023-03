Bergéstadion Tienen krijgt nieuwe kleedkamers na overstromingen

De stad, die eigenaar is van het stadion, wil voorkomen dat de kleedkamers nog eens onder water komen te staan. "Het water is langs een centrale toegang binnengestroomd en daar gaan we een schot voorzien dat het water kan tegenhouden. En daarnaast zal de kleedruimte ook bestand zijn tegen vandalisme. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar de gemoederen kunnen hoog oplopen in een kleedkamer, dus die moet daar tegen bestand zijn", zegt Roovers.

De werken aan de kleedkamers zouden in september afgerond moeten zijn. En daar kijken de spelers heel erg naar uit, want zij moeten het nu stellen met tijdelijke kleedkamercontainers op de parking.