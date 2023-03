Boerderij in Destelbergen stuurt 80 kippen met pensioen

De eigenaars van Plukboerderij Grondig plaatsten gisteren een bericht op hun Facebookpagina met de mededeling: "Geef jij onze legkippen een mooi pensioen in je tuin?". De boerderij vernieuwt namelijk om de twee jaar haar kippen omdat ze na die periode niet meer voldoende eieren leggen zodat het rendabel is voor de boerderij. De oudste kippen mogen dan met pensioen. Er kwam veel reactie op het bericht want na minder dan vijf uur vonden alle tachtig kippen een nieuwe thuis.

"Mijn mailbox is overspoeld met reacties van mensen uit de buurt die een kipje wilden adopteren. Dat is leuk voor in de toekomst, dat we weten dat de kippen altijd een mooie thuis zullen krijgen nadat ze bij ons goed werk hebben geleverd", vertelt Benny van Plukboerderij Grondig.

De prijs voor een kip was vijf euro. Als je drie kippen kocht, dan kreeg je de vierde gratis. "Ik denk dat we makkelijk drie keer zoveel kippen konden verkocht hebben" zegt Benny enthousiast. "Als de kippen geen nieuwe thuis zouden vinden, dan zouden ze geslacht worden voor soepvlees. Dan moeten wij ze naar een slachterij brengen. We vinden het dus heel leuk dat ze op deze manier een tweede leven krijgen." De nieuwe eigenaars kunnen hun kippen zaterdag ophalen en meenemen naar hun nieuwe thuis.