Nieuw ziekenhuis Vilvoorde krijgt 106 bedden minder

"Door de medische vooruitgang moeten patiënten minder lang in het ziekenhuis blijven. Bovendien investeren we volop in preventieve zorg en zetten we in op daghospitalisatie. Zo kunnen we meer patiënten verzorgen, met 106 klassieke ziekenhuisbedden minder", zegt de woordvoerder van Jan Portaels.

Het aanbod in het nieuwe ziekenhuis blijft onveranderd, zegt Reygaert: "We zijn en blijven een algemeen ziekenhuis met een psychiatrie, revalidatieafdeling, een palliatieve zorg en alle andere diensten. Maar we gaan wel zoveel mogelijk patiënten, die niet in het ziekenhuis thuishoren, daar niet laten blijven."

Eind 2023 start de bouw van het nieuwe ziekenhuis met de grondwerken. De opening is voorzien voor 2027.