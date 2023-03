Discussie bij burgemeesters over investeringen brandweerzone Oost Vlaams-Brabant: extra manschappen of meer kazernes 

"Als er een brand is in Zoutleeuw, dan rekenen wij op het korps in Landen", stelt Guy Dumst, burgemeester van Zoutleeuw (CD&V). "Wanneer er nu een brand is in Budingen, helemaal bovenaan Zoutleeuw, duurt het nu zo'n 25 minuten alvorens de brandweer er is. Wat eigenlijk te lang is. Extra personeel in de kazerne van Landen betekent echter niet dat de brandweer sneller in Budingen zal staan. Extra mensen in de kazerne betekent enkel dat er nog een ploeg klaarstaat, moest er nog een tweede oproep komen. Wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Maar ik wil vooral dat de brandweer ook sneller ter plaatse is, zeker als wij mee investeren in die 5,5 miljoen euro."