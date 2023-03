Capaciteit van tunnels aan Brusselse Louizalaan tot 2027 beperkt door instortingsgevaar

Een inspectie en risicoanalyse vorig jaar wezen op corrosieproblemen aan het dak van de tunnels. Om geen enkel risico te nemen heeft Brussel Mobiliteit besloten om in een tijdelijke oplossing te voorzien, in afwachting van een volledige renovatie van het tunnelcomplex, die gepland staat voor ten vroegste 2027. Zo wordt het tunnelcomplex onder de Louizalaan tijdelijk onderstut om de tunnels van binnenuit te versterken.

De capaciteit van de tunnel wordt daarom beperkt tot één rijstrook per rijrichting. Volgens Brussel Mobiliteit "is er geen enkele andere optie die snel en gemakkelijk uitvoerbaar is." Parallel aan de verstevigingswerken besloot Brussel Mobiliteit het traject voor de volledige renovatiewerken van de tunnel te vervroegen naar 2027. Die renovatiewerken stonden eerst gepland voor 2030. Dat betekent dat de capaciteit van de tunnel beperkt zal zijn tot zeker 2027.

Gedurende de maand juli zal het dak van de tunnelkoker richting Ter Kameren verstevigd worden, waardoor het aantal rijstroken beperkt wordt tot één in elke richting. In de maand augustus wordt het dak van de tunnelkoker richting het centrum verstevigd. Daardoor wordt de tunnel richting Ter Kameren beperkt tot één enkele rijstrook en zal het verkeer richting centrum bovengronds omgeleid worden. Om dat in goede banen te leiden wordt een tijdelijke weg ingericht op de parkeerstrook naast de tunnels.

Brussel Mobiliteit is in overleg met de betrokken gemeenten om rekening te houden met het lokale verkeer. De werkzaamheden worden geflankeerd door tal van begeleidende maatregelen, zoals het aanpassen van verkeerslichten en communicatie.