Lufthansa-topvrouw Dorothea Von Boxberg wordt nieuwe CEO van Brussels Airlines

De Duitse Dorothea von Boxberg is een internationaal erkende luchtvaartexperte. Na verschillende leidinggevende functies bij Boston Consulting en Star Alliance, treedt ze in 2007 in dienst bij Lufthansa AG, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines.

Twee jaar later staat ze al aan het hoofd van de afdeling "Strategie en Investeringen" bij Lufthansa Passage, waar ze later ook directeur wordt. In 2015 maakt ze de overstap naar Lufthansa Cargo en drie jaar later wordt ze daar benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO).