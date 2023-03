Crematie steeds populairder, interim-begrafenisondernemer Michaël Van Droogenbroeck: "Tradities zijn veranderd"

Volgens Van Droogenbroeck is het stijgende crematiecijfer een tendens die hij al sinds zijn opleidingsdagen ziet. "Vroeger had je meer traditionele begrafenissen, die vonden plaats in de kerk en daarna op de begraafplaats, maar de tradities zijn veranderd. Er zijn nog heel weinig kerkelijke begrafenissen. Je hebt uitvaartcentra met aula's waar je een uitvaart kan doen. Het is ook niet meer zo dat de crematie meteen na de uitvaart is, soms is dat er net voor of enkele dagen erna."