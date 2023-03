VS overweegt volledig TikTokverbod: topman getuigt straks voor het Amerikaanse Congres

Shou Zi Chew is sinds maart 2021 de CEO van TikTok, en was tot november 2021 ook financieel directeur van ByteDance, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van TikTok.

Chew is geboren in Singapore, waar hij ook opgegroeid is. Na zijn dienstplicht trok hij naar Londen, waar hij een bachelordiploma in economie behaalde om vervolgens twee jaar als bankier aan de slag te gaan bij Goldman Sachs. In 2010 studeerde hij voor een MBA aan Harvard Business School, en deed een stage bij Facebook.

Nadat hij als CFO voor het Chinese smartphonebedrijf Xiaomi gewerkt had, stapte hij in maart 2021 over naar ByteDance, het moederbedrijf achter TikTok.