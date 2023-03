De Watergroep boort 21 bijkomende peilputten om effect van grondwaterwinning in Heers op te volgen

De Watergroep gaat de komende weken nog 21 bijkomende peilputten boren in Bovelingen, in Heers. Dat is opgelegd in de proefvergunning voor de grondwaterwinning die ze voor het gebied kreeg. De grondwaterwinning is omstreden. Buurtbewoners verwijten De Watergroep dat de waterwinning verantwoordelijk is voor barsten in hun huizen, natuurgroepen zeggen dan weer dat de natuur uitdroogt.