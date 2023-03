Brazilië in de ban van "diamantenaffaire": Saudisch cadeau van 3 miljoen euro aan Bolsonaro's roept veel vragen op

Einde verhaal? Neen, want nu blijkt dat Bolsonaro's regering minstens acht pogingen ondernam om de juwelen toch te bemachtigen, en dat zelfs het leger betrokken was. Op 29 december 2022, twee dagen voor het einde van Bolsonaro's presidentschap, werden douaneambtenaren onder druk gezet door een marinesergeant, die met een legervliegtuig naar de luchthaven was gevlogen om de juwelen op te halen. Maar de douane hield het been stijf en de juwelen bevinden zich nog altijd in hun kantoren in São Paulo.