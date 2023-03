ZNA en GZA Ziekenhuizen in Antwerpen openen digipunten om alle digitale vragen van patiënten te beantwoorden

Om patiënten, hun familieleden en bezoekers enkele belangrijke digitale basisvaardigheden bij te brengen, openen ZNA en GZA Ziekenhuizen – in samenwerking met Digibank Antwerpen – twee digipunten. Dat zijn makkelijk toegankelijke plaatsen waar vrijwilligers klaarstaan om mensen te helpen met hun digitale vragen. "Dat kunnen vragen zijn over smartphones of over specifieke toepassingen zoals Itsme en WhatsApp. Maar ook problemen bij de toegang tot het gezondheidsdossier of bij het boeken van een afspraak bij een dokter kunnen we verhelpen", legt vrijwilliger Evi van Digibank Antwerpen uit.