Amal Clooney krijgt eredoctoraat in Kortrijk en pleit voor fundamentele vrijheden voor iedereen

Amal Clooney, de vrouw van de Amerikaanse acteur Georges Clooney, is naar Kortrijk gereisd om een eredoctoraat in ontvangst te nemen. Clooney is een advocate die gespecialiseerd is in internationaal recht en mensenrechten. Daarnaast is ze adjunct-professor aan de Columbia Law School in New York.

Ze vertegenwoordigt cliënten voor internationale rechtbanken, waaronder het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2016 richtte ze ook samen met haar man de "Clooney Foundation for Justice" op.