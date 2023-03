Alweer ergernis over Duitsland op EU-top: kanselier Scholz hoopt nog op uitzondering voor "e-fuels" in verbod op verbrandingsmotoren

Wat is een gegeven woord van de Duitsers nog waard? Dat is de vraag die vele collega's van Duits kanselier Scholz zich op de Europese top afvragen, nu Duitsland een eerder akkoord over het einde van verbrandingsmotoren in auto's in vraag stelt. "We mogen niet met onze ogen knipperen", vindt premier Alexander De Croo (Open VLD).