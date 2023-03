Foodtruck voor daklozen mag van Leefmilieu Brussel niet op grasveld aan basiliek van Koekelberg staan

Dirk Lagast (Vooruit), OCMW-voorzitter van Koekelberg is niet te spreken over de beslissing van Leefmilieu Brussel: "We hadden van de kerkfabriek de toelating gekregen om samen met de liefdadigheidsorganisatie Restos du Coeur voedseIpakketten uit te delen vlakbij de basiliek. Steeds meer Brusselaars hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dus waren we tevreden om voortaan op vrijdag een voedselbedeling te kunnen organiseren in Koekelberg, maar nu steekt Leefmilieu Brussel stokken in de wielen."