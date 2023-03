Grote controleactie op verborgen ruimtes in voertuigen in Gentbrugge

De politie haalde vanmiddag wagens van de E17 in Gentbrugge om ze te controleren op verborgen ruimtes. Dat blijkt nodig te zijn, want vorig jaar heeft de politie in België 95 van die verborgen ruimtes ontdekt in voertuigen. Dat leverde ook een onderschepping op van onder andere 1,7 miljoen euro cash geld, 1,8 ton cocaïne, wapens, gsm’s en andere drugs. Een absoluut record, want tot voor kort werd er nog geen enkele verborgen ruimte ontdekt.