Halle mag 100 km-run voor Kom op tegen Kanker organiseren

Halle organiseert in 2024 de 100 km-run van Kom op tegen Kanker. Het idee komt van de Halse Daltons, een loopclub die al vier jaar met verschillende teams deelneemt aan de wedstrijd. Zij konden Halle overtuigen om zich kandidaat te stellen als gaststad : "Dit hartverwarmende loopevent voor het goede doel lokt veel volk", zegt Joris Van Cauwenberge van de Halse Daltons. "Reken op meer dan 2000 deelnemers, maar ook heel wat supporters en sympathisanten."

De teams van telkens vier personen lopen samen 100 kilometer. Om te mogen deelnemen zamelt elk team vooraf 2.500 euro in. Dit jaar konden alle teams samen 1.335.000 euro bijeenbrengen voor Kom op tegen Kanker :"Mensen die met kanker te maken krijgen, moeten soms hun grenzen verleggen. Dat doen wij in het lopen ook. Deze wedstrijd is niet alleen een sportieve uitdaging. Iedereen krijgt ooit te maken met deze vreselijke ziekte. Het geeft een goed gevoel zelf iets te kunnen doen", horen we bij de Halse Daltons : "Volgend jaar in Halle lopen we zeker weer mee. Ook al is het dan één week na carnaval."