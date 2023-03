Hasselt opent acht extra Digipunten

“We gaan nu beginnen op 17 april met het uitbreiden van het Digipunt aan ’t Scheep. Daar kan je dan ook laptops uitlenen. Daarna komt er in het Wijkpunt in Kuringen en in De Brug in de Katarinawijk een Digipunt. Later kan je met digitale problemen ook langsgaan bij de Lokale Dienstencentra Stadspark en Banneux, ontmoetingscentrum Steborg in Stevoort, Domo Runkst, Seniorenloket Kermt en de Student Hotspot in de Kempische Wijk”, zegt Dymfna Meynen, Schepen van de Hasselaar (N-VA).