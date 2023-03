Nieuwe wet in Israël beperkt mogelijkheden om premier af te zetten

De oppositie is niet te spreken over de nieuwe wet. Voormalig premier Yair Lapid zegt dat de coalitie "als dieven in de nacht een obscene en corrupte persoonlijke wet heeft goedgekeurd, die moet dienen als wapen tegen een gerucht over afzetting." Volgens Lapid is het voor de Israëlische burgers zo nog maar eens duidelijk dat Netanyahu alleen met zichzelf bezig is.