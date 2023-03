Jazzfontein in Tervuren spuit opnieuw water: “Vanaf Pasen krijgt iedereen weer een blij en muzikaal onthaal”

De fontein stond een jaar lang droog omwille van verschillende redenen. Vorig jaar werd er een lek ontdekt dat schade veroorzaakte aan de pompen. Op de wisselstukken was het lang wachten. Wanneer de fontein in augustus eindelijk hersteld was, gooide de alarmfase voor de droogte alweer roet in het eten. “Dat waren uitzonderlijke omstandigheden. Een fontein is niet gemaakt om droog te staan. Vandaag wordt de fontein getest en kan hij hopelijk voor de paasvakantie weer spuiten tot het begin van de vorst in oktober, november”, vertelt de burgemeester.