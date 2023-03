Kan de Joodse synagoge van Heide-Kalmthout nog gered worden? Burgemeester kijkt naar Joodse gemeenschap voor oplossing

Hoewel volgens burgemeester Lukas Jacobs iedereen zijn uiterste best heeft gedaan voor de redding van de synagoge, vindt hij het een gemiste kans om het beschermde pand te restaureren. "Het is een tastbaar aandenken aan de Joodse aanwezigheid in de Heide in het begin van de vorige eeuw, toen ze hier op buitenverblijf kwamen."

De synagoge zou in de toekomst een zinvolle invulling kunnen krijgen, vindt Jacobs: "Het kan een herinnering zijn aan de zwarte periode in onze geschiedenis, toen de gemeenschap hier is verdreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze eigendom heeft zoveel historische en sociaal-culturele waarde, dat het jammer zou zijn, moest het verdwijnen."