Kunnen er nog extra tunnels gebouwd worden in Brussel?

Volgens mobiliteitsexpert Michel Hubert zullen nieuwe tunnels het mobiliteitsprobleem niet oplossen. “Die grote infrastructuren zijn erg zwaar om te dragen, voor de huidige en toekomstige generaties", zegt Hubert. “Daarenboven trekken wegtunnels auto's aan.” Zeker nu de plaats van de auto binnen Brussel in vraag wordt gesteld, is het volgens Hubert geen verstandig idee om te investeren in nieuwe tunnels.



Dat bevestigt ook Inge Paemen van Brussel Mobiliteit: “We zullen in de nabije toekomst geen nieuwe tunnels bouwen, zeker niet voor auto's. Met de Good Moveplannen ligt de focus steeds meer op andere vervoersmiddelen.” Extra ruimte creëren voor de auto met tunnels druist in tegen de huidige Brusselse visie op mobiliteit.