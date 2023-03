30 miljoen Indiërs al vier dagen lang zonder internet door klopjacht op onafhankelijkheidsstrijder

Het idee van een onafhankelijke Sikhstaat Khalistan is geen idee van Singh zelf. "Het stamt al uit de koloniale tijd", legt André uit. "In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw was het ook echt een gewapende strijd in Punjab. Er werden veel aanslagen gepleegd. Voor Singh is de toenmalige leider die in de jaren negentig gedood werd door het leger de grootste inspiratiebron. Het conflict heeft duizenden doden gekost."