Vrouw uit Kuurne die zieke man ombracht, is zelf gestorven in psychiatrisch ziekenhuis

De burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V), kende de familie persoonlijk. “Ik vernam het overlijden van Hilde via haar zonen, het kwam toch onverwacht. De familie is in diepe rouw en het is in de eerste plaats aan hen om dit te verwerken. De kern van de gemeente is alleszins geraakt. Hilde en Jo kwamen uit een zeer grote en sociaal geëngageerde familie, veel mensen kenden de context en steunden hen. We kunnen er lang een lang ethisch debat over voeren, maar wie zijn wij om te oordelen? We kunnen enkel respect en begrip proberen te tonen.”