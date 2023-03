Leonardtunnel op Brusselse Ring wordt gerenoveerd vanaf midden april

De Leonardtunnel loopt onder het Leonardkruispunt, de kruising van de E411 en de Brusselse Ring R0 in Tervuren. De tunnel telt vier kokers: een voor elke rijrichting van elke snelweg. Sinds de aanleg in de jaren '60 en '70 heeft de tunnel het zwaar te verduren gehad: het beton is aangetast door dooizouten, uitlaatgassen en insijpelend grondwater. Nu is de volledige Leonardtunnel toe aan een grondige opknapbeurt.

De renovatie houdt allereerst in dat de wanden en plafonds van de tunnel worden hersteld of vervangen. De dakplaat van de tunnel van de Brusselse Ring krijgt een speciale behandeling waarbij het wapeningsstaal in het beton op beperkte laagspanning wordt gezet, wat er elektrochemisch voor zorgt dat het staal niet verder gaat roesten. De aannemer verbetert daarnaast de veiligheid in de tunnels en pakt de techniek aan. Ten slotte krijgt ook het wegdek een opknapbeurt.