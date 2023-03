Limburgse buschauffeurs van de Lijn staken massaal na nieuw geval van agressie tegen collega

Als gevolg van het nieuwe geval van agressie, is vanmorgen een spontane staking uitgebroken in alle Limburgse stelplaatsen van de Lijn. "Veel chauffeurs hebben het werk neergelegd om een duidelijk signaal te geven", vertelt Van der Sype. “Agressie is geen nieuw fenomeen, maar we zien het elk jaar toenemen. Het is niet enkel een probleem van de Lijn, maar van de hele maatschappij. Maar agressie is absoluut ontoelaatbaar, zeker tegen mensen die enkel hun functie uitoefenen.”