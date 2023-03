Investering van 30 miljoen euro voor Herentalse koekjesfabriek van Prince, Pim's en TUC

"We zitten al 40 jaar in de Kempen en we willen daar blijven. We moeten onze fabriek klaarmaken voor de toekomst", vertelt fabrieksdirecteur Bart De Geest aan Radio 2. "Met deze investering willen we meegaan met de moderne technologie en onze capaciteit verhogen."We zien dat de Europese vraag naar onze koekjes sinds het einde van de coronacrisis enorm aan het groeien is. Daar willen we zo snel mogelijk op inspelen."