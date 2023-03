Parket heropent onderzoek naar 20 jaar oude onopgeloste moord op Freddy Putseys uit Scherpenheuvel-Zichem

Shari heeft zelf een vermoeden over wie bij de moord op haar vader betrokken is, maar weidt daar liever niet over uit. Eerder gaf ze al aan dat de naam van de dader vermoedelijk al in het gerechtelijke dossier zit.

"Ik heb een vermoeden, maar eigenlijk is iedereen een beetje verdacht. Het is gewoon een heel verdachte zaak. Je mag niemand beschuldigen tot het bewezen is, maar hoogstwaarschijnlijk ken ik de persoon die het gedaan heeft", aldus Shari.