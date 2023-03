Europese subsidie voor natuurgebied Meirdam in Dendermonde in strijd tegen klimaatverandering

Europa geeft het natuurgebied Meirdam in Dendermonde extra financiële steun van 265.000 euro, verspreid over de volgende drie jaar. "Het gebied is zeer waardevol en niet alleen omdat het goed is voor de biodiversiteit, maar vooral omdat het een waterrijk gebied is. Water is in de toekomst zeer belangrijk vooral omdat het in de zomer zorgt voor afkoeling, maar ook omdat het een buffer is tegen de vele droge zomers", zegt Lander Wantens van Natuurpunt.