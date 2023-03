Iconische "strijkijzergebouw" verkocht voor 190 miljoen dollar op straatveiling in New York

Garlick reageerde erg opgelucht na de veiling. "Ik heb hiervan gedroomd sinds ik 14 jaar oud ben", zei hij na afloop. "We gaan ervoor zorgen dat het een van de meest iconische gebouwen van New York blijft."

Hij weigerde details te geven over wat het plan is voor de Flatiron. Bij Jeffrey Gural, zijn voornaamste tegenstander, was er geen feestvreugde te bespeuren. "Het is een beetje teleurstellend", klonk het.

